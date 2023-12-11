شاهد.. مدير أمن سوهاج يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان المحافظة

تفقد اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، منذ قليل، انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية بمختلف مراكز المحافظة؛ من أجل الاطمئنان على انتظام عملية التصويت، وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وتأمينهم.

وكانت قد فتحت أبواب 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، بـ603 مركز انتخابي، أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم، أمس الأحد، أول أيام انتخابات الرئاسة 2024م.

ومن المُقرر أن تستمر انتخابات الرئاسة طوال ثلاثة أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنًا.

IMG_20231211_135910 IMG_20231211_135905 IMG_20231211_135900 IMG_20231211_135842 IMG_20231211_135837

انتخابات الرئاسة 2024

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد ناشد جميع المواطنين بالمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، والتأكيد على إعلاء قيم دولة المؤسسات واحترام القانون.

وأشار إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز؛ من أجل متابعة موقف العملية الانتخابية أولًا بأول، وتذليل أية معوقات قد تواجه الناخبين.