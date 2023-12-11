متحدث نادي النيابة الإدارية: الشعب أثبت امتلاكه قدرا كبيرا من الوعي السياسي

قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية، إن الشعب المصري أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه على قدر كبير من الوعي السياسي، معلقاً:" نحن فخورون بالشعب المصري".

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف “جلال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك إرادة سياسية من جانب الدولة في أن تكون الانتخابات الرئاسية 2024 معبرة عن الإرادة المصرية.

وأشار المتحدث باسم نادي النيابة الإدارية إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بأعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، لافتاً إلى أن هناك إشرافا قضائيا كاملا على أعمال الاقتراع، ومتابعة من جانب المنظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية، بالإضافة إلى متابعة من وسائل الإعلام.