عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كثيف على التصويت بالعياط فى الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء فترة الراحة

لجان مركز العياط
لجان مركز العياط

شهدت لجان مركز العياط إقبالا كثيفا من قبل الناخبين عقب عودة القضاة من الراحة، وحرص النساء والرجال على المشاركة في الانتخابات مساء اليوم عقب عودة القضاة من الراحة.

لجان مركز العياط5
لجان مركز العياط5
لجان مركز العياط4
لجان مركز العياط4
لجان مركز العياط3
لجان مركز العياط3
لجان مركز العياط2
لجان مركز العياط2
لجان مركز العياط1
لجان مركز العياط1
لجان مركز العياط
لجان مركز العياط

شهدت  اللجان الفرعية في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، إقبالا متزايدا من الناخبين والناخبات للإداء بأصواتهم في الساعات الأولى للانتخابات الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة من رجال الشرطة المسئولة عن تأمين سير العملية الانتخابية ومساعدة كبار السن.

وحرص العديد من الشباب وكبار السن من قبل الناخبين والناخبات على التواجد أمام اللجان الفرعية بالعياط منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، كما تواجد العديد من الشباب أمام اللجان الفرعية حاملين «لاب توب» لمساعدة الناخبين على معرفة أرقامهم في الكشف والإدلاء بأصواتهم.



وبدء  التوافد قبل فتح اللجان بساعة على اللجان والمقار الانتخابية في مركز العياط محافظة الجيزة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.


ورصد موقع صدي البلد، اصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية ومدرسة بمها الابتدائية ، والمعهد الديني ،ومدرسة التعليم الاساسي بمركز العياط .

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة  الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية. 

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

لجان مركز العياط5
لجان مركز العياط5
لجان مركز العياط4
لجان مركز العياط4
لجان مركز العياط3
لجان مركز العياط3
لجان مركز العياط2
لجان مركز العياط2
لجان مركز العياط1
لجان مركز العياط1
لجان مركز العياط
لجان مركز العياط
لجان مركز العياط العياط الانتخابات الانتخابات الرئاسية الناخبين اللجان الفرعية العملية الانتخابية سير العملية الانتخابية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

ناخب من ذوى الهمم: المشاركة في الانتخابات واجب وطني| شاهد

إقبال كثيف من أهالي العياط على لجان الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني

فتح باب التسجيل في مسابقة "حقوق عين شمس تبتكر".. تفاصيل

قبل الغلق .. شاهد إقبال كثيف علي لجان العياط في الانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

النجمان مها أحمد ومجدي كامل يصوتان في الانتخابات الرئاسية |شاهد

حدود لبنان تشتعل.. تبادل كثيف لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

الهيئة الوطنية: 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم انتخابات الرئاسة

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى | شاهد

التزام الجميع في راحة القضاة.. الهيئة الوطنية: نتابع عمليات غلق وفتح اللجان

قوم نادي على الصعيدي.. المواطنون يرقصون أمام إحدى اللجان الانتخابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منكب الجوزاء.. العالم يشهد واقعة فلكية تحدث مرة واحدة في العمر الليلة

أسرار الإسكندرانية.. طريقة عمل الفول بالطماطم

بدون مكياج.. شاهد إطلالات الفنانات بالانتخابات الرئاسية تشعل السوشيال ميديا

عزيز الشافعي وساندي يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ