محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق 6 أكتوبر بمركز أبو النمرس

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجولة تفقدية، اليوم الإثنين، للاطمئنان على استقرار تقديم أجهزة المحافظة لخدماتها وإستمرار العمل بمشروعات التطوير الجارية بأحياء الطالبية والهرم ومراكز ومدن أبوالنمرس والحوامدية والبدرشين.



وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة النظافة بنطاق الأحياء والمدن وإنسيابية الحركة المرورية على المحاور والطرق واستعدادات مختلف الأجهزة لرفع التعديات والمخلفات وتمركز فرق الطوارئ فى إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل تحركات المواطنين للجان الإنتخابية بنطاق المحافظة.



شملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير الجارية بطريق 6 أكتوبر بمدينة أبوالنمرس حيث وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس برفع المخلفات وناتج الأعمال أولاً بأول لتسهيل حركة المرور، مشدداً على ضرورة إسراع وتيرة العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المظهر الحضارى للطريق ومتفرعاته.



وخلال تفقده لأعمال التطوير الجارية بمحيط ترعة المريوطية نطاق حى الطالبية وجه المحافظ رئيس الحى برفع كفاءة الأسوار الخاصة بالمنشآت المقامة على جانبى أعمال التطوير وقطع الأراضى الفضاء بالتنسيق مع الجهات المسئولة عنها لمواكبة النقلة الحضارية الشاملة التى يشهدها حوض وضفتى الترعة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة ومنع إلقاء أية مخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.



رافق المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والأستاذ محمد نور السكرتير المساعد ورؤساء أحياء ومراكز ومدن الطالبية والهرم وأبوالنمرس والحوامدية والبدرشين ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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