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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس مياه القاهرة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية تدعم الاستقرار وتستكمل الإنجازات

صدى البلد

أدلى المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة سعد بن أبي وقاص بشبرا مصر، مؤكدا عقب إدلائه بصوته أن المشاركة فى العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي واجب وطني للمساهمة في تأسيس الانتقال إلى الجمهورية الجديدة واستكمالا لمسيرة الإنجازات والمشروعات القومية فى مختلف المجالات والتنمية والبناء والاستقرار.

أضاف رئيس شركة مياه القاهرة ان المشاركة  في الانتخابات الرئاسية تدعم الاستقرار والتنمية التى تشهدها مصر ، مطالبا جميع العاملين بالمشاركة وإبداء الرأى فى العملية الانتخابية بما يسهم في رسم وجه مصر الحضاري أمام دول العام، ويبعث رسالة مضمونها أن المصريين حريصون على تكملة الإنجازات والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ودعم البناء والتنمية، مشيرا إلى أن العمل يسير بكفاءة في كل قطاعات مياه القاهرة  وفق الخطة التي وضعتها الشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

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الانتخابات الرئاسية 2024 الجمهورية الجديدة المهندس مصطفى الشيمى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مياه القاهرة الكبرى

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