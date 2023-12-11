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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اللجنة العامة ببورسعيد: لا يوجد أي معوقات منذ انطلاق العرس الانتخابي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد صلاح، رئيس اللجنة العامة في قسم الزهور ببورسعيد، إن اللجنة العامة رقم 7 يوجد بها 23 لجنة فرعية منهم لجنة وافدين بإجمالي أصوات المقيدين 158 ألف 922 مواطن.

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مسيرة بالسيارات تجوب شوارع سانت كاترين لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد «صلاح»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن متابعة عمليات التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، على عدم وجود أية معوقات منذ بداية عمليات الانتخاب منذ أمس من حيث الإغلاق والفتح والانتظام المواعيد.

وأشار إلى أنه تم المرور على بعض اللجان الفرعية والتصويت على إحداها، مؤكدا على التواجد الكثيف والوعي الانتخابي الكبير في الشارع.

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