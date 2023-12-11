طلاب الجامعات يرسمون مستقبل مصر.. إقبال كبير ومسيرات حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت الجامعات المصرية مشاركة فعالة من قبل الطلاب وأعضاء هبئة التدريس في الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول والثاني للانتخابات..

وحرص آلاف الطلاب من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على المشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت في اللجان أو بتنظيم المسيرات الحاشدة لحث الطلاب والمواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية.

جامعة القاهرة

تواصل جامعة القاهرة تنظيم مسيرات حاشدة تضم المئات من منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، تحت شعار "انزل شارك ..مصر هي الأهم"، مرددين الهتافات والشعارات الوطنية وحاملين لأعلام مصر حتى الوصول إلى مقر اللجان الانتخابية بمدرسة السعيدية والمركز القومي للبحوث والمركز التكنولوجي بمجمع المصالح بالجيزة.

وعبر منتسبو جامعة القاهرة، عن فرحتهم للمشاركة في اليوم الثاني من هذا العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية، مؤكدين ضرورة الاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وإيجابية في تشكيل مستقبل الوطن.

وكشفت مشاركات منتسبي جامعة القاهرة عن وعيهم الإيجابي وإدراكهم بالحقوق والواجبات الوطنية وأهمية دورهم في تشكيل مستقبل الوطن.

جامعة بنها

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية لليوم الثاني علي التوالي إقبالا كبيرا من طلاب جامعة بنها ومنسوبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

كما شهدت لجنة مدرسة الثانوية بنات للمغتربين بمدينة بنها إقبالا متزايدا من طلاب الجامعة المغتربين من غير أبناء المحافظة للمشاركة الفعالة بأصواتهم فى الانتخابات.

من جانبه أشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بوعي طلاب الجامعة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام ، مؤكدًا أن الجامعة قامت بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة خاصة المغتربين من غير أبناء المحافظة والذي يصل عددهم إلي 30 ألف طالب للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية.

جامعة حلوان

واصل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، متابعة اللجنة المشكلة لمتابعة مشاركة منتسبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

وأعرب «قنديل» عن سعادته بهذه المشاركة المتميزة التي تُعد رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة، ولفت إلى أن اليوم الثاني شهد مشاركة واسعة من طلاب الجامعة في مختلف الكليات، وأن الجامعة وفرت كل التسهيلات لطلابها للإدلاء بأصواتهم، وستواصل ذلك في اليوم الثالث، في تقديم خدماتها لطلابها تيسيرا لهم لتلبية النداء الوطني في هذا الاستحقاق الدستورى.

وشارك بحشود جامعة حلوان كلا من أعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديرى الإدارات، وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم فى الاستحقاق الدستورى المهم الذى يحدد مستقبل الوطن.

جامعة السويس

استكمل طلاب جامعة السويس مشاركتهم في فعاليات الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني، حيث توجه طلاب مختلف الكليات للجان المغتربين ولجان الانتخابات بالسويس بمتابعة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقد انتقل رئيس الجامعة لزيارة بعض مقار اللجان مع أبنائه الطلاب لتشجيع الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في الادلاء بأصواتهم.

وصرح رئيس الجامعة أن ما يشهده من اقبال كبير وحرص من طلاب الجامعة على المشاركة بهذه الإيجابية يعكس وعي شباب مصر بأهمية المشاركة في بناء مستقبل مصر، كما أشاد "حنيجل" بالجودة المبذولة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسلاسة على الرغم من الزحام الشديد على مختلف اللجان.

جامعة طنطا

واصلت جامعة طنطا لليوم الثاني على التوالي من الانتخابات الرئاسية حملتها التوعوية والمجتمعية لتعريف الطلاب والمواطنين بأهمية المشاركة والتوجه للجان الاقتراع للتصويت في العرس الانتخابي الذي تشهده مصر على مدار ثلاثة أيام، حيث تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة مسيرة طلابية حاشدة تضم عددا كبيرا من الطلاب ذوي الهمم، وشهدت تفاعلا وتلاحما من الأهالي والعاملين بالجامعة بالانضمام للمسيرة المتوجهة للمقر الانتخابي بمدرسة محمد فريد الابتدائية.

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن الإقبال التاريخي وغير المسبوق للمواطنين والشباب في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم الانتخابية يؤكد دعمهم الكامل للدولة المصرية والإلتفاف يدا واحدة حول القيادة السياسية الرشيدة لمصر، مثمنا المشاركة الواسعة لطلاب الجامعة بكافة فئاتهم ليقدموا نموذجا مشرفا لشباب الجمهورية الجديدة أمام العالم في رسالة واضحة تحمل بين سطورها أنهم يمتلكون الوعي القومي والانتماء الوطني لتحمل مسئولياتهم في دعم الدولة المصرية.

جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الخروج مع الطلاب المغتربين ومتابعة حركة انتقالهم بأوتوبيسات الجامعة، للمشاركة في المشهد الإنتخابي والتصويت بلجانهم.

وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأشرف القاضي أمين عام الجامعة والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر وعدد من عمداء الكليات.

وأكد "النعماني" أن الجامعة قامت بتوفير أتوبيسات نقل جماعي للطلاب المغتربين لتوصيليهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية، حيث تم تخصيص مايزيد عن ٢٠ اتوبيس لنقل الطلاب للجان المغتربين، والتي وفرتها الدولة لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلاً من مشقة السفر، حيث خصصت الدولة ٩ لجان انتخابية لهم بمحافظة سوهاج.