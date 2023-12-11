ضباط شرطة يحتجون في اليونان بعد إصابة زميلهم

نظم المئات من ضباط الشرطة والحراس الخاصين في اليونان مسيرة احتجاجية، اليوم الاثنين، في المديرية الفرعية لشرطة مكافحة الشغب بالعاصمة اليونانية أثينا.

وتظاهر الضباط بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها زميلهم البالغ من العمر 31 عاما يوم الخميس الماضي، مطالبين بعدم توليهم المسؤولية عن حراسة ملاعب رياضية، بسحب ما أوردت صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية.

وأصيب الضابط البالغ من العمر 31 عامًا بشعلة نارية - وهو في حالة حرجة - خلال مباراة للكرة الطائرة بين فريقي أولمبياكوس وباناثينايكوس في رينتي، بيرايوس مساء الخميس.