وصول بعثة الأهلي لفندق الإقامة بجدة استعدادا لكأس العالم للأندية

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فندق الإقامة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

استقبل المئات من جماهير النادي الأهلي بالسعودية، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في كأس العالم للأندية التى ستنطلق غدا الثلاثاء بلقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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ورددت الجماهير هتافات "بنلعب على بطولة… التالتة شمال بتهز جبال .. فريق عظيم.. البطولة يا رجالة".

وكانت قد وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية منذ قليل، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023.

ويترأس بعثة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٣ بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

انطلاق كأس العالم للأندية



وينطلق كأس العالم للأندية في نسخته العشرين، غداً الثلاثاء بمدينة جدة السعودية، حيث يلتقي الاتحاد السعودي ثاني أعلى الأندية المشاركة بالبطولة من حيث القيمة السوقية مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي صاحب المركز السابع في ترتيب أندية البطولة من حيث القيمة

مانشستر سيتي 1260 مليون دولار

الاتحاد السعودي 114.4 مليون دولار

فلومنينسي البرازيلي 77.2 مليون دولار

ليون المكسيكي 38.8 مليون دولار

الأهلي المصري 30.5 مليون دولار

اوراوا ريدز الياباني 19.4 مليون دولار

أوكلاند سيتي النيوزيلندي 5.3 مليون دولار

