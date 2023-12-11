عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

“حق عرب” يجمع أحمد العوضى وكارولين عزمى برمضان 2024

كارولين عزمي
كارولين عزمي

انضمت الفنانة كارولين عزمي لأبطال مسلسل "حق عرب" المقرر عرضه برمضان المقبل، وتشارك كارولين البطولة مع أحمد العوضي، وفاء عامرـ رياض الخولي، هدى المفتي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر ووفاء مكي.

ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد كارولين دور جديد عليها كما قالت في بيان صحفي.

 وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع أحمد العوضي للمرة الأولى، مؤكدة أنها متحمسة للعمل للغاية كون الشخصية جديدة عليها.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

وتصور كارولين في الوقت الحالي مسلسل "الوصفة السحرية" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من شيري عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان ومحمد أبو داوود ومن  تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان وإخراج خيري سالم.

يذكر أن آخر أعمال كارولين عزمي حكاية "في أمل" من مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والتي قامت ببطولتها مع محمد كيلاني ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شادي عبد السلام ودارت أحداث الحكاية حول "مريم" مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة، يزورها طليقها "ساهر"، ويبدو أن العلاقة بينهما جيدة رغم الطلاق، فتطلب منه أن يحقق أمنيتها بالموت.

أحمد العوضى الفنانة كارولين عزمي رمضان 2024 كارولين عزمي مسلسل حق عرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

موضوعات متعلقة

تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات جولدن جلوب لعام 2024

داليا الخولي: سعيدة بالمشاركة في شماريخ وبصور كامل العدد 2

تفاصيل احتفال الفنان يحيى خليل بعيد ميلاده الـ 80 مع جمهوره| الجمعة

آسر ياسين: بعمل دور الشايب في "ولاد رزق ٣"

بطولة ساندرا بولوك.. فيلم The Lost City يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس

بعد حضوره ختام البحر الأحمر..اليوم ندوة لنجم هوليوود أدريان برودي في جدة

نقابة الممثلين تستدعى مكاتب الكاستينج لتوفيق أوضاعها

بعد عرض غزة مونامور.. بكاء الجمهور أثناء فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية

ترشيحاتنا

برفقة أبو العينين.. وفد البرلمان الأورومتوسطي يعرب عن سعادته بمشاركة المصريين في الانتخابات

قبل انتهاء اليوم الثاني.. استمرار توافد المواطنين على لجان المعادي| صور

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ