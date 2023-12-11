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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

شركات السياحة
شركات السياحة

تم مساء اليوم الإثنين توقيع خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحي لموسم الحج الحالي 1445 هجريا , وذلك استعدادا لموسم الحج وسعيا لتوفير أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

وقد فازت بالعقد شركة رحلات ومنافع التابعة للشركه القابضه لمطوفي حجاج الدول العربيه ، جاء ذلك بعد مناقصة طرحتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بين شركات خدمات الحجاج السعودية ، و تقدمت للمناقصة 4 شركات سعودية وفازت الشركة المذكورة بعد فض المظاريف .


وقد وقع عن غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة نيابة عن الدكتور نادر الببلاوي رئيس اللجنة , وعن الجانب السعودي موفق رشاد خوج نائب رئيس الشركة القابضة لشركة مطوفي حجاج الدول العربية


وقد تم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة في الدقي بحضور كل من محمد بن حسن معاجيني رئيس الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية و ناصر تركى  نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلا عن الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية المكلفة من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية بإدارة ملف الحج السياحي , وبحضور أعضاء اللجنة اشرف شيحه و باسل السيسي وإيهاب عبد العال ويسري السعودي واحمد فؤاد , بجانب كل من إيهاب المهدي وشريف صالح عضوي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة


وكانت اللجنة الفنية قد قامت بطرح كراسة شروط ومواصفات علي الشركات السعودية , وأعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للجنة مع الشركات السعودية المتقدمة للمناقصة والتي تقدمت بعروضها الفنية والمالية في مظاريف مغلقة وقد وقع اختيار اللجنة على شركة رحلات ومنافع لتميز العرض المقدم منها ماليا وفنيا ، وقد تم توقيع العقد بعد مفاوضات مكثفة قامت بها اللجنة خلال الخمس أيام الماضية توجت بتوقيع الإتفاق الذي يتضمن كافة الحقوق والخدمات المقدمة للحجاج.

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