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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك: مستعد للسجن إذا حاولت الحكومة الأمريكية فرض رقابة على X

إيلون ماسك: مستعد
إيلون ماسك: مستعد للسجن بسبب X

قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيكون سعيدًا بقضاء بعض الوقت خلف القضبان إذا حاول أحد أذرع الحكومة الأمريكية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فرض رقابة على المحتوى المعروض على منصته X. 

وخلال مناقشة مع أليكس جونز على منصة X،  أكد إيلون ماسك "إذا اعتقدت أن أحد الوكالات الحكومية قررت أن تنتهك القانون في مطالبها على منصة X ، سأكون مستعدًا للذهاب إلى السجن شخصيًا".    

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وحذر أليكس جونز، مقدم برنامج InfoWars المحظور على منصات التواصل، من أن إيلون ماسك، على الأرجح هو التالي في القائمة، نظرًا لكونه قد أثار خوف البيروقراطية الحكومية. 

كما حث جونز، إيلون ماسك على الحذر من دس النظائر المشعة إلى طعامه، وفقًا لمجلة "فورتشن" الأمريكية. 

وقال جونز “إنهم إذا أطلقوا النار على إيلون ماسك فهذا الأمر سيسهم بجعله بطلًا أو رمزًا.” مضيفًا "إنهم لا يريدون تحويلنا إلى شهداء، إما أن يسمموك أو يجعلوك قاتل، أو منتحر أو يقتلوا زوجتك، أو يقتلوك، هذا تكتيك معروف للدولة العميقة".

وكان ماسك قد أعاد حساب المؤثر أليكس جونز على منصة X مرة أخرى بعد حظره منذ عام 2018، حيث من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل عنيفة وانسحاب جديد للمعلنين بسبب آراء جونز التي يتم اعتبارها من قبل البعض بأنها “ معاداة للسامية” ولليهود بشكل عام.

ويملك أليكس جونز موقع Infowars اليميني المتطرف، كما أنه لا يزال محظورًا من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى، كما لا يزال برنامج Infowars محظورًا أيضًا من قبل X.

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