آرائه ضد اليهود.. إيلون ماسك يتحدى ويعيد حساب أليكس جونز على X

أعاد الملياردير، إيلون ماسك حساب المؤثر أليكس جونز على منصة X مرة أخرى بعد حظره منذ عام 2018، حيث من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل عنيفة وانسحاب جديد للمعلنين بسبب آراء جونز التي يتم اعتبارها من قبل البعض بأنها “ معاداة للسامية” ولليهود بشكل عام.

ويعد قرار إيلون ماسك بعودة أليكس جونز على منصة X تراجعًا عن القرار السابق الذي اتخذته الإدارة السابقة لمنصة X “ تويتر” سابقًا عام 2018 بحظر جونز بعد أن روج لخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة المعادية للسامية ورفع الأصوات المتطرفة.

وكان ماسك نفسه قد أيد في السابق فرض حظر على جونز، ولكنه تراجع قائلًا إنه لا يزال يختلف "بشدة" مع جونز بشأن ساندي هوك، لكنه برر قراره على أساس حرية التعبير.

ويملك أليكس جونز موقع Infowars اليميني المتطرف، كما أنه لا يزال محظورًا من مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى، كما لا يزال برنامج Infowars محظورًا أيضًا من قبل X.

ومنذ فترة، أثار إيلون ماسك الجدل بعدما أعاد نشر تغريدة، يشار فيها إلى نظرية مؤامرة، تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة؛ لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، مما أدي لانسحاب عدد من كبير من المعلنين على رأسها شركة ديزني.

ودعا ماسك إلى “طرد” الرئيس التنفيذي لشركة “Disney” ديزني، بوب إيجر على الفور، قائلًا إن "والت ديزني يتقلب في قبره بسبب ما فعله بوب إيجر بشركته". مضيفًا "يجب أن يتم طرده على الفور."