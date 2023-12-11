عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد السند يمامة يتفقد مقار اللجان الانتخابية بعابدين والدرب الأحمر والزمالك ..صور

صدى البلد

أجرى المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، عدة جولات ميدانية قبل غلق اللجان الانتخابية أمام الناخبين، في نهاية اليوم الثاني من تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة 2024.

وشملت جولة "يمامة" مدرسة عابدين الثانوية الصناعية بنات ومدرسة الحلمية بنات بالدرب الأحمر ومدرسة القومية التجريبية بنات بالزمالك.

وأكد عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، أن الحملة ستواصل غدا الثلاثاء، ثالث أيام التصويت، متابعتها وتفقدها للعملية الانتخابية من خلال مندوبي الحملة بجميع المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر، لرصد أى مخالفات.

وأشار مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التى ترصد سير الانتخابات بمختلف المحافظات.

من جانبه حث الدكتور عبدالسند يمامة المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستورى مكفول لكل المصريين فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار من يصلح ليكون رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بيان عاجل من حماس بعد التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

اليوم الثاني.. الهيئة الوطنية تعلن انتهاء التصويت بالانتخابات واستكماله غدا

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

ترشيحاتنا

النيجيرية شياماكا ناندوزي أفضل حارسة مرمى في إفريقيا

عالم أزهري: المرأة المصرية تشارك فى بناء الوطن عبر التاريخ

استمرار عمل اللجان الفرعية.. الهيئة الوطنية: الاقبال غير مسبوق من الناخبين

الكاف يعلن تدشين جائزة جديدة العام المقبل| ما هي؟

على حساب الشناوي.. ياسين بونو أفضل حارس مرمى في إفريقيا

الخارجية الأمريكية: هناك حل عسكري لإزالة قيادة حركة حماس في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز وهشام عباس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

فيديو

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ