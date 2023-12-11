عبد السند يمامة يتفقد مقار اللجان الانتخابية بعابدين والدرب الأحمر والزمالك ..صور

أجرى المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، عدة جولات ميدانية قبل غلق اللجان الانتخابية أمام الناخبين، في نهاية اليوم الثاني من تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة 2024.

وشملت جولة "يمامة" مدرسة عابدين الثانوية الصناعية بنات ومدرسة الحلمية بنات بالدرب الأحمر ومدرسة القومية التجريبية بنات بالزمالك.

وأكد عصام الصباحي، مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، أن الحملة ستواصل غدا الثلاثاء، ثالث أيام التصويت، متابعتها وتفقدها للعملية الانتخابية من خلال مندوبي الحملة بجميع المقار الانتخابية منذ الصباح الباكر، لرصد أى مخالفات.

وأشار مدير حملة الدكتور عبدالسند يمامة، إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية التى ترصد سير الانتخابات بمختلف المحافظات.

من جانبه حث الدكتور عبدالسند يمامة المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أنه حق دستورى مكفول لكل المصريين فيجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية المشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات واختيار من يصلح ليكون رئيس الجمهورية.