متطوعو وزارة الشباب والرياضة يشاركون في تسيير العملية الانتخابية بالمحافظات

شارك متطوعو وزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية في تسيير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية مصر 2024.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات الوطنية، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية.

وصرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن الوزارة تحرص على المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال مشاركة متطوعيها في جميع المحافظات، وذلك بهدف المساهمة في توفير أجواء هادئة وعادلة للناخبين، وضمان حقهم في التصويت، مشيراً إلى أن متطوعي وزارة الشباب نموذج حي لمجهودات الوزارة وحرصها علي المشاركة في كافة الفعاليات والاستحقاقات الوطنية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة قامت بتدريب متطوعيها على كيفية التعامل مع الناخبين، وكيفية التعامل مع أي مشكلات قد تواجههم خلال العملية الانتخابية من خلال التنسيق مع كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وأوضح "صبحي" أن الوزارة تؤمن بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية، ووسيلة لاختيار من يستطيع استكمال مسيرة التنمية.

وتتمثل مشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة في عدد من المراكز الانتخابية، حيث قاموا بمساعدة الناخبين في تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين، والبحث عن اللجان الإنتخابية الخاصه بالناخبين عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي، وتوجيههم إلى لجان الاقتراع، كما قاموا بتنظيم عملية التصويت داخل اللجان الانتخابية.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات، وحصر المشاركة أولاً بأول، ومتابعة نسبة المشاركة الشبابية في كافة محافظات الجمهورية ومراكز الشباب.

