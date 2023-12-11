يوسف الحسيني: المصريون أرادوا ضرب مثل أمام العالم في الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المصريين قدموا ملحمة كبيرة على الأرض أمام صناديق الانتخابات، والمصريين أرادوا أن يضربوا مثلا أمام العالم في نسبة المشاركة، وذلك بعد قضية فلسطين والعدوان على قطاع غزة.

يوسف الحسيني يشيد بموقف الشعب المصري في الانتخابات

وأضاف "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المصريين يقدمون هذا المشهد ليست للمرة الأولى، إذ سبق ونزلوا إلى الشوارع بعد حديث الرئيس السيسي مع المستشار الألماني حول نزول المصريين في الشوارع من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، والأشقاء في قطاع غزة.

وتابع يوسف الحسيني، أن المصريين أيضا قدموا مشهد مميز من خلال حملات المقاطعة كواحد من الأسلحة الفعالة أمام الاجتياح الغاشم من جيش الاحتلال لقطاع غزة، والمشهد الثالث جاء بالتأكيد على أن كل مصر تقف خلف دولتها، ومصر كلمة واحدة وشعب واحد، ودولة واحدة، ولا يوجد بين الدولة وبين المجتمع أي فجوات، ولا ينفصل الاثنان مهما كانت الظروف.