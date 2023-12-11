النصر يكتسح الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين

حقق فريق النصر، فوزا كبيرا أمام نظيره الشباب، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، في قمة مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل للنصر كل من سيكو فوفانا، وساديو ماني، وعبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو ومحمد مران في الدقائق (17 - 28 - 45+4 - 74 - 90+6) على الترتيب، فيما سجل للشباب لاعبه كارلوس جونيور وهتان باهبري في الدقيقة (24 - 90).

بهذه النتيجة تأهل فريق النصر إلى إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصبح ثالث المتأهلين رفقة الخليج والهلال.

بدأت المباراة بشكل حذر من لاعبي الفريقين، وسط محاولات لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب، للبحث عن الهدف الأول سريعا.

وجاءت ركلة ركنية أولى للشباب على يسار مرمى النصر، في الدقيقة 11، نفذها يانيك كاراسكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وصلت بالنهاية للحارس نواف العقيدي.

ورد النصر في الدقيقة 13 بتنفيذ ركلة حرة مباشرة عن طريق كريستيانو رونالدو بتسديدة مباشرة تجاه المرمى، ولكن تصدى لها الحارس كيم سونج جو وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة 14 قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح الشباب بعد عرقلة ليانيك كاراسكو داخل منطقة الجزاء من عبد الرحمن غريب. وأهدر يانيك كاراسكو ركلة الجزاء بعدما سدد كرة خارج المرمى.

وسجل النصر الهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق لاعبه سيكو فوفانا، بعد هجمة منظمة من لاعبي النصر بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها ساديو ماني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من فوفانا الذي سدد داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 20 بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب لاعب الشباب فهد المولد، نتيجة تدخل قوي على كريستيانو رونالدو.

وانقذ حارس الشباب كيم سونج جو في الدقيقة 24 هدف محقق ضائع للنصر بعد تسديدة قوية عن طريق كريستيانو رونالدو من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ببراعة وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 24 أدرك فريق الشباب التعادل عن طريق لعبه كارلوس جونيور، بعد ركلة ركنية على يسار مرمى النصر، نفذها يانيك كاراسكو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها جونيور برأسية قوية سكنت الشباك.

وعاد النصر للتقدم من جديد في الدقيقة 28 بهدف ثان سجله النجم السنغالي ساديو ماني، جاء بعد هجمة مرتدة بمجموعة من التمريرات من الخلف للأمام أنهاها أوتافيو بتمريرة لماني المتمركز أمام المرمى، الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل الشباك.

وجاء ركلة ركنية للنصر على يمين مرمى الشباب، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها بروزوفيتش بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة، وبعدها توقفت المباراة لإصابة حمد تركي اليامي لاعب الشباب، وبعدها بدقيقة استئنفت المباراة من جديد، وشهدت الدقيقة 41 تمريرة بينية رائعة من فهد المولد في اتجاه كارلوس جونيور ينجح نواف العقيدي حارس النصر في إبعادها قبل أن تشكل خطورة.

وستمرت السيطرة النصراوية في مجريات الشوط الأول، وعزز الفريق التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 45+4 عن طريق عبدالرحمن غريب بعد عرضية أرضية من بروزوفيتش من الجهة اليسرى مرت من أمام رونالدو لتصل إلى غريب يضعها بسهولة في الشباك.

وبدأت أحداث الشوط الثاني، بشكل هادء نسبيا من لاعبي الفريقين، حتى جاءت محاولة نصراوي في الدقيقة 58، عن طريق عبدالرحمن غريب لاختراق منطقة جزاء الشباب من الجبهة اليسرى، لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة 62 جاءت من نصيب لاعب الشباب رومان سايس، نتيجة تدخل قوي على سيكو فوفانا لاعب النصر، وشهدت الدقيقة 63 تبديل في صفوف الشباب بنزول بانيجا وخروج عبدالله رديف، وتبديل آخر بنزول حبيب ديالو وخروج ماجد كنبه.

وحصل لاعب الشباب حسين القحطاني، على بطاقة صفراء في الدقيقة 70؛ نتيجة تدخل قوي على لاعب النصر، وفي الدقيقة 71 جاء التبديل الثالث للشباب، بنزل هتان باهبري، وخروج كارلوس جونيور، وعزز النصر النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 74 سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد هجمة منظمة من لاعبي العالمي بمجموعة من التمريرات أنهاها أوتافيو بتمريرة تجاه رونالدو داخل منطقة الجزاء وسدد داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 78 تبديلين في صفوف الشباب بنزول متعب الحربي وخروج فواز الصقور، ونزول رياض شراحيلي وخروج حسين القحطاني، كما أجرى المدير الفني للنصر 5 تبديلات بنزول عبدالله الخيبري وخروج أوتافيو، ونزول خالد الغنام وخروج عبد الرحمن غريب، ونزول محمد قاسم وخروج أيمن يحيى، ونزول محمد مران، وخروج رونالدو، وتبديل خامس وأخير في صفوف النصر بنزول عبدالمجيد الصليهم وخروج بروزوفيتش، وقلص الشباب النتيجة في الدقيقة 90+1 عن طريق هتان باهبري بعد تسديدة قوية من كاراسكو من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس النصر نواف العقيدي في إبعادها، لتصل الكرة إلى هتان باهبري داخل منطقة الجزاء ووضعها في الشباك، وأنهى النصر المباراة بهدف خامس في الدقيقة الأخيرة، عن طريق محمد مران بعد تمريرة من ماني، الذي نجح في الحصول على الكرة من كويلار بعد التحام ليرسل عرضية أرضية قابلها محمد مران بتسديدة أرضية في الشباك.