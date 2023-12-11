مؤسسة أبو العينين تستقبل حشود الناخبين لإرشادهم إلى لجانهم الانتخابية بالجيزة.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود مؤسسة أبو العينين الخيرية في الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية تقدم الإرشادات للناخبين، فيما يتعلق بمكان اللجنة، فضلا عن توفير وسيلة مواصلات للانتخابات، حيث أن هناك 130 عربية أمام المؤسسة لنقل المواطنين الذين ليس لديهم وسيلة للنقل".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يستقبلان حشود الناخبين لإرشادهم على لجانهم ومقراتهم الانتخابية بالجيزة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد جهود مؤسسة أبو العينين لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الخاص بهم"، موضحا: "هناك أعداد هائلة من المواطنين تتوافد على مقر مؤسسة أبو العينين".