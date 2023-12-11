عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة أبو العينين تستقبل حشود الناخبين لإرشادهم إلى لجانهم الانتخابية بالجيزة.. فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود مؤسسة أبو العينين الخيرية في الانتخابات الرئاسية.

txt

لإرشادهم للجانهم الانتخابية بالجيزة|مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يستقبلون حشوداً كبيرة من المواطنين

txt

حشود أمام مؤسسة أبو العينين للاستعلام عن بياناتهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية تقدم الإرشادات للناخبين، فيما يتعلق بمكان اللجنة، فضلا عن توفير وسيلة مواصلات للانتخابات، حيث أن هناك 130 عربية أمام المؤسسة لنقل المواطنين الذين ليس لديهم وسيلة للنقل".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يستقبلان حشود الناخبين لإرشادهم على لجانهم ومقراتهم الانتخابية بالجيزة".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد  جهود مؤسسة أبو العينين لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الخاص بهم"، موضحا: "هناك أعداد هائلة من المواطنين تتوافد على مقر مؤسسة أبو العينين".

 

 

مؤسسة ابو العينين الانتخابات الرئاسية الإعلامي أحمد موسى النائب محمد أبو العينين مؤسسة النائب محمد أبو العينين الخيرية مؤسسة أبو العينين الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

خداع.. حماس تكذب التصريحات الإسرائيلية حول استسلام عناصرها

الحكومة توافق رسميا على رفع الحد الأدنى للأجور |اعرف هتزيد كام

ترشيحاتنا

وزير شئون المجالس النيابية: المشهد الانتخابي الحالي يليق بالشعب المصري وتاريخه

القناصة منتشرة.. إصابة طبيب برصاصة في مستشفى العودة شمال غزة

الانتخابات الرئاسية.. عميد دار العلوم: الإقبال على صناديق الاقتراع أظهر معدن المصريين

هجوم إسرائيلي مكثف.. انفجارات عنيفة تهز شمال ووسط قطاع غزة

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها| شاهد

آسر ياسين يشارك الجمهور الاحتفال بالعرس الديمقراطى

مين ميحبش فاطمة.. حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد.. فيديو وصور

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ