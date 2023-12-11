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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لإرشادهم للجانهم الانتخابية بالجيزة|مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني يستقبلون حشوداً كبيرة من المواطنين

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

نقلت فضائية صدى البلد مشاهد مباشرة لمؤسسة أبو العينين و التحالف الوطني يستقبلون حشوداً كبيرة من المواطنين لإرشادهم للجانهم الإنتخابية بالجيزة.

الانتخابات الرئاسية 2024

 

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس البرلمان الأورومتوسطي، من أمام اللجان الانتخابية بـ محافظة الإسكندرية، أن الشعب المصري صاحب حضارة قديمة، ويبني حضارة جديدة، والجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال تواجده في الإسكندرية، وأثناء عرض قناة صدى البلد، تغطية خاصة، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيتم الاحتفال بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية، بكل محبة، وبكل احترام، وسيتم تقديم التهاني للفائز.

 


وأشار إلي أنه سيتم تقديم الشكر لمن لم يحالفه الفوز، ونؤكد أنه شارك وقام بتقديم رسالة سياسية حضارية، ومنافسة سياسية، وأن العالم يرى أن هناك تنافسا".
 
وأوضح أن :" جميع الوفود المتابعة لـ الانتخابات ترى الحجم الكبير من الشباب والسيدات المشاركة في الانتخابات الرئاسية " مؤكدًا أن :" السيدات كانت تقف لساعات طويلة من أجل التصويت في الانتخابات.

 

أبو العينين التحالف الوطني الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الشعب المصري

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