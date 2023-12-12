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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب| حظك اليوم 12 ديسمبر 2023.. ابدأ يومك بقوة وطاقة متجددة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالي وحب التملك.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

 

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

توقع أن تبدأ يومك بقوة وطاقة متجددة، سيقع كل شيء في قائمة المهام الخاصة بك تقريبًا في مكانه الصحيح، يمكنك التعامل مع مشاريعك بثقة وقوة.
برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

إذا كنت تشعر بأنك غير منظم وغير منسق بشكل عام في مجال علاقاتك الشخصية اليوم، فلا تقلق كثيرًا إنه يجلب أنماطًا معينة من السلوك إلى السطح بحيث يمكنك أن تصبح أكثر وعيًا.

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برج العقرب حظك اليوم 10 ديسمبر 2023.. اجتهادك الدائم يدفعك للمناصب الإدارية

حظك اليوم البرج العقرب صحيا

لديك أفكار رائعة، ولكن من المهم تحديد الأولويات، يجب أن نحاول أن نكون جيدين فكر الآن في ما تعتقد أنه سيكون مفيدًا لك تمرين أكثر أو أقل نوم.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

حاول أن تذهب في نزهة خارج محيط العائلة مع الأصدقاء ويا حبذا إذا كانوا جدد، أما في محيط العمل فلديك الجديد سيفاجئك به الرؤساء قريبًا.

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