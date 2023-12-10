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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم 10 ديسمبر 2023.. اجتهادك الدائم يدفعك للمناصب الإدارية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا

أفكارك الجديدة والمختلفة ساعدتك على التقدم للأمام فى عملك، واجتهادك الدائم يدفعك أيضاً للتأهل للمناصب الإدارية المختلفة لأنك تستحق ذلك.


برج العقرب حظك اليوم ماليا

برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.

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برج العقرب| حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: أظهر موهبتك في الطبيعة

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. تعشق روح المغامرة والاستكشاف

برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

حبك لشريك حياتك وحرصك الدائم على تحسين علاقتك به طوال الوقت جعلك تعيش حالة من السعادة والحب، ساعدتك من ناحية أخرى على التفوق فى العمل.

حظك اليوم البرج العقرب صحيا

ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى جعلتك تشعر بالنشاط والحيوية طوال الوقت، والحصول على جسم رياضى متناسق.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج العقرب أن يستمر فى ابتكاره للأفكار الجديدة والمختلفة لحاجة عمله، حتى يصل للمكانة التى يستحقها.

برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب مهنيا برج العقرب صحيا برج العقرب عاطفيا

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