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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب| حظك اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: أظهر موهبتك في الطبيعة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك .

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا

تستطيع بمهارتك وذكائك الوصول لأفكار مميزة ومتنوعة تجعلك تتقدم على زملائك وتستطيع منافستهم، بل والتفوق عليهم بشكل لا يصدق وذلك بفضل مجهودك.

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برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

اليوم ملىء بالفرص لكل مواليد برج العقرب العزاب، من المحتمل أن تصادف شخصا مثيراً للاهتمام يتوافق معك فى العديد من صفاتك الشخصية حتى تكون معه أسرة صغيرة سعيدة كما كنت تحلم طوال الوقت.

حظك اليوم البرج العقرب صحيا

تشعر بحالة من النشاط والحيوية نتيجة حرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، كما ساعدك ذلك فى الحصول على جسم رياضى رشيق مميز.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يواصل اجتهاده فى عمله لحاجة المؤسسة التى يعمل بها لمجهوداته وأفكاره المميزة التى لا مثيل لها.

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