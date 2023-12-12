عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنافسة متقاربة.. عبد السند يمامة يكشف سبب ترشحه للانتخابات وتوقعه للنتيجة

صدى البلد

أكد الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي و رئيس حزب الوفد، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الأن و حتى الساعة الأخيرة من اليوم الثالث.

وأوضح "يمامة"، خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة MBC مصر، أنه يستشعر أن المنافسة قوية و متقاربة من خلال أحاديث البعض معه، و ذلك حسب اعتقاده بمحافظات الجيزة و الدقهلية و عدة محافظات أخرى، أما باقي المحافظات غير محسومة.

ولفت "يمامة"، إلى أنه يرى و يتوقع تقدم في الأصوات الناخبة له خاصة في محافظة الجيزة باعتبارها محافظته، معقبا: " قمت بتدريس القانون من 33 سنة بالمنوفية و خرجت 33 دفعة من كلية الحقوق".

إعادة تشكيل لجان حزب الوفد

وصرح، أنه لو لم يكن سيترشح للانتخابات الرئاسية، كان حزب الوفد سيكون ذكرى و في طي النسيان، معلقا: " هذه فرصة عشان يكون للوفد مكان على الساحة و فرصة للجذب و الاستمرارية"، موضحا أنه سيعيد تشكيل لجان الحزب بالانتخاب عقب انتخابات الرئاسة.

عبد السند يمامة المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسية حزب الوفد الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

يجوز في حالتين.. متى يحق للمسلم الحسد ولا يكون مذنبا؟

غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكيا .. الخميس

معتمد جمال يكشف مصير الثلاثي المتمرد مع الزمالك

كأس العالم للأندية| الشحات: تحقيق أرقام مميزة يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم

انفجارات عنيفة تهز مدينة الحديدة اليمنية.. وأنباء عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر

كأس العالم للأندية| أفشة: الأهلي جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ