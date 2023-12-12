المنافسة متقاربة.. عبد السند يمامة يكشف سبب ترشحه للانتخابات وتوقعه للنتيجة

أكد الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي و رئيس حزب الوفد، أن نتيجة الانتخابات الرئاسية غير محسومة حتى الأن و حتى الساعة الأخيرة من اليوم الثالث.

وأوضح "يمامة"، خلال مداخلته ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة MBC مصر، أنه يستشعر أن المنافسة قوية و متقاربة من خلال أحاديث البعض معه، و ذلك حسب اعتقاده بمحافظات الجيزة و الدقهلية و عدة محافظات أخرى، أما باقي المحافظات غير محسومة.

ولفت "يمامة"، إلى أنه يرى و يتوقع تقدم في الأصوات الناخبة له خاصة في محافظة الجيزة باعتبارها محافظته، معقبا: " قمت بتدريس القانون من 33 سنة بالمنوفية و خرجت 33 دفعة من كلية الحقوق".

إعادة تشكيل لجان حزب الوفد

وصرح، أنه لو لم يكن سيترشح للانتخابات الرئاسية، كان حزب الوفد سيكون ذكرى و في طي النسيان، معلقا: " هذه فرصة عشان يكون للوفد مكان على الساحة و فرصة للجذب و الاستمرارية"، موضحا أنه سيعيد تشكيل لجان الحزب بالانتخاب عقب انتخابات الرئاسة.