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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجل الرئيس الأمريكي يطالب قاضيا اتحاديا بإسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه

هانتر بايدن
هانتر بايدن

قال فريقه القانوني في ملفات المحكمة الاثنين، إن هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من قاض اتحادي إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه لأن القانون غير دستوري وأن المحامين الحكوميين وافقوا في وقت سابق على عدم مقاضاته.

وتابع الفريق قائلا من المحتمل أن يكون القانون المستخدم لاتهام هانتر بايدن غير دستوري بناءً على المنطق الذي قالت المحكمة العليا الأمريكية إنه يجب تطبيقه عند تقييم الحدود المفروضة على الأسلحة النارية، وفقًا لإيداع في المحكمة الفيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

ووجهت اتهامات إلى هانتر بايدن (53 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، ليصبح أول ابن لرئيس يتهم بارتكاب جناية. ولم ترد المتحدثة باسم المحقق الخاص الأمريكي الذي وجه الاتهامات على الفور على طلب للتعليق.

قالت المحكمة العليا في عام 2022 في قضية تُعرف باسم جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين، إن القيود على الأسلحة يجب أن تكون متوافقة مع 'التقليد التاريخي لتنظيم الأسلحة النارية' في الولايات المتحدة.

ووجهت اتهامات إلى هانتر بايدن (53 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، ليصبح أول ابن لرئيس يتهم بارتكاب جناية. ولم ترد المتحدثة باسم المحقق الخاص الأمريكي الذي وجه الاتهامات على الفور على طلب للتعليق.

قالت المحكمة العليا في عام 2022 في قضية تُعرف باسم جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين، إن القيود على الأسلحة يجب أن تكون متوافقة مع 'التقليد التاريخي لتنظيم الأسلحة النارية' في الولايات المتحدة.

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