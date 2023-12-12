وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية ترفع تقريرا عن حادث البارجة البحرية بالبحر الأحمر

تلقت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تقريرًا عن كيان يعلن أنه البحرية اليمنية يأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني غير محدد، حسبما ذكرت في منشور X في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وقالت خدمة المراقبة TankerTrackers.com على موقع X إنها تشتبه في أن السفينة كانت 'ناقلة نفط محملة بالبضائع متجهة شمالًا'.

سفن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحركة الحوثي المتحاربة تعرف نفسها على أنها البحرية اليمنية.

قالت UKMTO في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنها تلقت بلاغًا عن نشوب حريق على متن سفينة بالقرب من مضيق باب المندب غرب ميناء المخا في اليمن. وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم، حسبما جاء في منشور على موقع X.

ومضيق باب المندب هو ممر بحري يتم من خلاله شحن الكثير من النفط العالمي.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين.

قالت جماعة الحوثي، اليوم السبت، إنها ستستهدف جميع السفن المتجهة شمالا إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذرت جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وهاجم الحوثيون واستولوا على العديد من السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وأطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مسلحة على إسرائيل.

والحوثيون هم إحدى الجماعات العديدة في 'محور المقاومة' المتحالف مع إيران والتي تضرب أهدافًا إسرائيلية وأمريكية منذ 7 أكتوبر عندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل، مما أثار انتقامًا إسرائيليًا ضد حماس في غزة.