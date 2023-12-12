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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعيين دونالد تاسك رئيسا للحكومة البولندية لتمهيد الطريق للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي

دونالد تاسك
دونالد تاسك

أيد البرلمان البولندي دونالد تاسك ليصبح رئيسا للوزراء، منهيا ثماني سنوات من الحكم القومي ويضع البلاد على المسار الصحيح لذوبان العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وشهدت بولندا تجميد عشرات المليارات من اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي بسبب خلاف مع بروكسل بشأن المعايير الديمقراطية، لكن توسك، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، تعهد بإصلاح العلاقات والإفراج عن الأموال.

وحصل تاسك على أصوات 248 نائبا مقابل معارضة 201.

وقال أمام المجلس بعد التصويت: 'سأكون مدينًا لكل من وثق في بولندا الجديدة والرائعة، لكل من وثق بنا... وقرر القيام بهذا التغيير التاريخي'.

وفي وقت سابق من اليوم، خسر رئيس الوزراء السابق ماتيوس مورافيتسكي من حزب القانون والعدالة القومي تصويتًا على الثقة.

وجاء حزبه في المركز الأول في انتخابات 15 أكتوبر وحصل على الفرصة الأولى لتشكيل حكومة، لكنه كان يفتقر إلى الأغلبية اللازمة واستبعدت جميع الأحزاب الأخرى العمل معه.

وقد صور حزب القانون والعدالة نفسه كمدافع عن سيادة بولندا وهويتها، وهو ما أدى أيضًا إلى تحسين مستويات المعيشة للملايين من خلال تعزيز المزايا الاجتماعية والحد الأدنى للأجور.

ومع ذلك، يقول النقاد إن حزب القانون والعدالة قوض استقلال القضاء، وحوّل وسائل الإعلام المملوكة للدولة إلى منفذ للدعاية وأثار التحيز ضد الأقليات مثل المهاجرين ومجتمع المثليين.

وفي علامة على العداء الشخصي العميق الذي يشعر به زعيم حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي، تجاه تاسك، اقتحم المنصة بعد التصويت وقال لرئيس الوزراء الجديد: 'أعرف شيئًا واحدًا، أنت عميل ألماني'.

خلال الحملة الانتخابية، كان حزب القانون والعدالة يصور تاسك بانتظام على أنه أداة في يد برلين.

وسيلقي تاسك خطابا أمام البرلمان يوم الثلاثاء يعرض فيه خطط حكومته وسيواجه بعد ذلك تصويتا بالثقة.

التحديات
وبينما كان المزاج العام بين مؤيدي تاسك في البرلمان وخارجه مبتهجا، فإن الأحداث في أماكن أخرى في وارسو سلطت الضوء على التحديات التي سيواجهها في الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة.

قضت المحكمة الدستورية البولندية يوم الاثنين بأن تشريع الإصلاح القضائي الذي تحتاج بولندا إلى إقراره من أجل الحصول على الأموال غير دستوري.

وتوصلت إلى نفس النتيجة بشأن العقوبات التي فرضتها المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي قبل أن تصل إلى حكم نهائي، والمعروف باسم التدابير المؤقتة.

وبينما يُنظر إلى تاسك في بروكسل على أنه زعيم يمكنه إعادة أكبر عضو شرقي في الكتلة إلى المسار المؤيد للاتحاد الأوروبي، قال المسؤولون إنه لن يتم الإفراج عن أي أموال دون إصلاحات قضائية.

ويقول محللون إن هذه المهمة يمكن أن تكون معقدة ليس فقط بسبب وجود قضاة معينين بموجب الإصلاح الشامل الذي نفذه حزب القانون والعدالة والذي يقول منتقدوه إنه أدى إلى تسييس المحاكم، ولكن أيضًا بسبب حق النقض الذي يتمتع به الرئيس أندريه دودا، حليف حزب القانون والعدالة.

ومع ذلك، تدفقت التهاني من الخارج، بما في ذلك من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وكتبت على منصة التواصل الاجتماعي 'إكس': 'إن خبرتكم والتزامكم القوي بقيمنا الأوروبية سيكونان ثمينين في تشكيل أوروبا أقوى، لصالح الشعب البولندي'.

سجل الإقبال
شهدت انتخابات أكتوبر في بولندا نسبة إقبال قياسية بلغت 74%، حيث اصطف الناس في بعض المواقع لساعات للتصويت.

وقال رئيس البرلمان سيمون هولونيا للصحفيين 'إنهم لم يستسلموا في هذه السطور، بل بقوا هناك حتى منتصف الليل وما زالوا يريدون أن يكونوا جزءا من هذا التغيير'.

'أعزائي أعضاء البرلمان... إن القوة التي أظهرناها في 15 أكتوبر/تشرين الأول هي في أيدينا.'

لقد كان هناك اهتمام كبير بأعمال البرلمان منذ الانتخابات وارتفعت الاشتراكات في قناته على موقع يوتيوب بشكل كبير.

وقد اجتذبت بعض الجلسات أكثر من مليون مشاهد على المنصة، وعرضت إحدى دور السينما في وارسو جلسة يوم الاثنين على الشاشة الكبيرة، مما اجتذب الكثير من الاهتمام لدرجة أن حوالي 2000 شخص كانوا على قائمة انتظار التذاكر.

كما عزا بعض المراقبين ارتفاع الاهتمام جزئيًا إلى تعيين هولونيا رئيسًا. لقد سحرت تصرفاته الحكيمة أثناء إجراء المناظرات الكثيرين الذين عرفوه لأول مرة كمضيف لبرنامج المواهب في أوقات الذروة.

وكان ليخ فاونسا، أول رئيس بولندا المنتخب ديمقراطيا بعد سقوط الشيوعية، والذي قاد نقابة عمال التضامن وفاز بجائزة نوبل للسلام، حاضرا وحظي بتصفيق حار من التحالف الذي كان من المقرر أن يتولى السلطة.

كان فاليسا، 80 عامًا، يرتدي سترة تحمل كلمة 'الدستور'، والتي يرتديها معارضو حزب القانون والعدالة لإظهار إدانتهم لما يقولون إنه تراجع ديمقراطي في ظل حكم الحزب، وكان فاليسا، 80 عامًا، قد غادر لتوه المستشفى بعد إصابته بكوفيد-19 للحضور.

 

اتحاد الأوروبى استقلال القضاء الاتحاد الأوروبي البرلمان البولندي الرئيس السابق للمجلس الأوروبي

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