المصريين الأحرار: المشاركة القوية بالانتخابات رد لما قامت به الدولة خلال 9سنوات

أكد إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الشعب المصري العظيم، دائمًا مواقفه مميزة، ويقف بجانب دولته في المواقف الحاسمة.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، باليوم الأخير، أن المشاركة أمام اللجان الانتخابية مميز، والجميع يشارك من أجل مصر.

ولفت إلي أن السيدات و الشباب، وذوي الهمم يحرصون وبقوة على المشاركة في الانتخابات، وأن المشهد المشرف أمام اللجان هو رد لما قامت به الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية.

وأشار إلي أن الإقبال على اللجان بدء من اليوم الأول، وأن المواطنين تقف أمام اللجان قبل فتح اللجان بـ ساعة، وأن عدد المشاركة أمس الأثنين وصل لـ أكثر من 45%، وأن اليوم سيكون هناك إقبال أكبر.

وأوضح أن اليوم سيكون هناك إقبال كبير، وأن الانتخابات الرئاسية 2024، لا تقل أهمية عن ثورة 30 -6، فالمشاركة مطلوبة من الجميع.