عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصريين الأحرار: المشاركة القوية بالانتخابات رد لما قامت به الدولة خلال 9سنوات

إسلام الغزولي
إسلام الغزولي

أكد إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الشعب المصري العظيم، دائمًا مواقفه مميزة، ويقف بجانب دولته في المواقف الحاسمة.

وأضاف خلال حواره على القناة الأولى، أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، باليوم الأخير، أن المشاركة أمام اللجان الانتخابية مميز، والجميع يشارك من أجل مصر.

ولفت إلي أن السيدات و الشباب، وذوي الهمم يحرصون وبقوة على المشاركة في الانتخابات، وأن المشهد المشرف أمام اللجان هو رد لما قامت به الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية.

وأشار إلي أن الإقبال على اللجان بدء من اليوم الأول، وأن المواطنين تقف أمام اللجان قبل فتح اللجان بـ ساعة، وأن عدد المشاركة أمس الأثنين وصل لـ أكثر من 45%، وأن اليوم سيكون هناك إقبال أكبر.

وأوضح أن اليوم سيكون هناك إقبال كبير، وأن الانتخابات الرئاسية 2024، لا تقل أهمية عن ثورة 30 -6، فالمشاركة مطلوبة من الجميع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان أكتوبر والشيخ زايد تتأهب لختام الماراثون

بعد إفشال قرار مجلس الأمن.. الأمم المتحدة تصوت اليوم لوقف إطلاق النار بغزة

بعد دقائق قليلة.. الناخبون يصوتون اليوم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة تونجا في المحيط الهادئ

تحمل عام النرويج.. صاروخ يمني يستهدف سفينة نفط إسرائيلية

بسبب سوء الحالة الجوية.. جامعة تعلق الدراسة بالسعودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

فيديو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ