"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

وصف ضابط في الجيش الإسرائيلي حرب قوات الاحتلال مع حماس بأنها "شرسة" وجلبت الكثير من الخسائر وسلبت العديد من الجنود قائلًا إن "القتال شرس والخسائر كبيرة حيث قتل الكثير والكثير من الجنود".

ووصف الضابط الإسرائيلي أعضاء حركة حماس بأنهم أشباح ذو قوة حيث قال "إننا نقاتل أشباحًا، ورغم الغارات فهم يزدادوا قوة". مؤكدًا أنهم في الجحيم يحترقون حيث هناك الكثير من رفات جنود الاحتلال الذين قتلتهم حركة حماس.

كاذبة وستقتلنا

وشدد المقاتل بجيش الاحتلال الإسرائيلي في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على أن حكومتهم ستقتلهم بالكذب حيث قال "حكومتنا ستقتلنا وهي تكذب".

حكومتنا القتنا في جهنم وهي تكذب

إننا نقاتل شياطين



*أقوى معادلة معقدة تواجه الإحتلال في معركة الطوفان حتى انشتاين لا يستطيع حلها* 😅

لا نرى مقاتلي حماس

لكنهم بكل تأكيد يروننا

إنهم يراقبوننا الآن وهم قريب منا او في نفق تحت اقدامنا pic.twitter.com/TxXBI2qeR6 — أنيس منصور (@anesmansory) December 11, 2023

وفي المقابل، ووفقًا لوكالة أنباء العالم العربي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الاثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 18 ألفا و 205 من القتلى، و 49 ألفا و 645 مصابا. من بينهم 208 قتلى و 416 مصابا استقبلتهم المستشفيات خلال الساعات الماضية. مؤكدة أنه لا يزال هناك عدد كبير من الضحايا في الطرق وتحت الأنقاض مع استمرار قوات الاحتلال في منع وصول سيارات الإسعاف لهم.