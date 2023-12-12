المصريين الأحرار: حدود مصر خط أحمر.. والمواطن يقف خلف دولته

أكد إسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الفترة المقبلة تحتاج لـ تكاتف الجميع، وذلك لأن هناك مشكلات خارجية، وهناك سعي لبناء الدولة الجديدة.

وقال الغزولي، خلال حواره على القناة الأولى، أثناء متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، باليوم الأخير، إن الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت على مصر، وما يحدث في غزة، ومحاولة استهداف الدولة المصرية يحتاج لـ قائد.



وأضاف أن حدود مصر خط أحمر، وأن مصر لن تقبل بأي شيء يفرض عليها، ولذلك المصريون يقفون خلف القيادة السياسية لمواجهة أي مشكلة.

وأوضح أن هناك فترات صعبة تمر على البلاد، والمصري يثبت أنه على قدر المسئولية، وأن الانتخابات الحالية تشبه الانتخابات الرئاسية في 2014.

وتابع: "الدولة المصرية أصبحت دولة قوية، وصاحبة قرار، والرئيس ثبت أركان الدولة، والفترة المقبلة يتم التأسيس لبناء الجمهورية الجديدة".



