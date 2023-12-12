بسبب الحرب على غزة.. بيت لحم تلغي احتفالات أعياد الميلاد

لن يكون هناك أضواء عيد الميلاد في بيت لحم هذا العام، تضامنًا مع المعاناة في غزة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية، حيث قررت السلطات إلغاء جميع الاحتفالات العامة.

قال الكاهن في كنيسة القديسة كاترين رامي عساكرية "إننا سنصلي في قلوبنا، سنواصل الاحتفال بالقداس لأن الناس بحاجة إلى الصلاة، بحاجة إلى القوة من الله في قلوبهم."

وقال أحمد، وهو أحد سكان البلدة: "الليلة الماضية كنت جالسًا مع عائلتي وكنت أتحدث عن كيف تبدو المدينة هذه الأيام حزينة دون الاحتفالات"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ومن جهته، أشار المواطن أمير إلى أن "الحدود مغلقة، كما أن الوضع ليس آمنًا لنا وللأشخاص الذين أتوا من الخارج. صلينا من أجل السلام للجميع هنا في فلسطين".

"سنصلي في قلوبنا"

وللمرة الأولى منذ بدء الاحتفالات، لن تزيّن في بيت لحم شجرة في ساحة المهد. ففي الأيام الأولى من شهر ديسمبر من كل عام، اجتمع قادة الكنائس في بيت لحم لافتتاح موسم ما قبل عيد الميلاد، والذي عادة ما يكون نقطة جذب سياحية كبيرة. وكان القرار أن يتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد في المدينة.