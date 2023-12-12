بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

قررت مجموعة من الناشطين تنظيم وقفة احتجاجية أمام بعض متاجر ماركة تجارية شهيرة في عالم الأزياء كرد فعل على حملتها الإعلانية التي اتخذت من معاناة الفلسطينيين في غزة مجالًا للسخرية والتقليل من شأنها.

أكفان وبوسترات

انتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمتظاهرين ينظمون وقفه احتجاجية أمام بعض متاجر علامة تجارية شهيرة واضعين "بلاستر" على أفواههم وحاملين أكفان مع وضعهم "بوسترات" توثق معاناة الفلسطينيين على جدرانه من الخارج.

وقف الناشطون أمام المتاجر لفترة قصيرة ثم تحركوا إلى داخلها مع حمل بعضهم للأكفان ورفع البعض الآخر "بوسترات" عن معاناة غزة.

حاول المسئولون عن المتاجر إيقاف المتظاهرين لكنهم لم يستطيعوا وسط دهشة الحاضرين من العملاء والموظفين.

توابيت للموتى وخريطة فلسطين

وقد أقامت هذه الماركة الشهيرة حملة إعلانية لمنتجاتها في الأيام القليلة الماضية استخدمت بها صور أكفان بيضاء وجثامين ملقاة على الأرض وأخرى محمولة. بالإضافة إلى توابيت للموتى ورسم خريطة فلسطين في الخلفية.

هاجم الناشطون هذه الحملة الدعائية معتبرين أنها مهينة لأنها مستوحاة من مشاهد الحرب في غزة مما دفع العلامة التجارية الشهيرة إلى سحب الصور من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مع حرصها على عدم التعليق الرسمي عن هذا الأمر.