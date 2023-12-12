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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد.. الفلبين تستدعي سفير الصين بسبب "المضايقات المتتالية"

الصين والفلبين
الصين والفلبين

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفير الصين في مانيلا للاحتجاج على "المضايقات المتتالية" في بحر الصين الجنوبي في عطلة نهاية الأسبوع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة في بيان لها إن مانيلا طلبت من الصين توجيه سفنها إلى التوقف والكف عما قالت إنها أعمال "غير قانونية" ومناورات خطيرة ضد السفن الفلبينية، والتوقف عن التدخل في الأنشطة المشروعة الفلبينية.


كما ألقت تيريزا لازارو، وكيل وزارة الخارجية الفلبينية،  شفهيا احتجاجا على المناورات الصينية التي أدت إلى تصادم، وضد استخدام مدافع المياه على السفن الفلبينية التي ترسل الإمدادات إلى القوات المتمركزة في سفينة حربية قديمة في توماس شول الثانية.


وقالت الوزارة إن تصرفات السفن الصينية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الفلبينية غير قانونية وتنتهك حرية الملاحة".

كما احتجت على استخدام الصين لمدافع المياه ضد ثلاث سفن لمكتب مصايد الأسماك في طريقها لإرسال النفط والبقالة إلى الصيادين بالقرب من منطقة سكاربورو.

لم ترد السفارة الصينية في مانيلا على الفور على طلب التعليق.

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