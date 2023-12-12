نتنياهو يكررها من جديد.. السيطرة على غزة هدفه من الحرب



كشف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مجددا عن رغبته في القضاء على المقاومة التي تدمر أحلامه في فلسطين ورغبته في أخذ غزة.

قال نتنياهو إن قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب التي لا يعلم متى تنتهي.

ذكر نتنياهو بأن الاحتلال سيعمل على الإنشاء في قطاع غزة بعد الحرب لإدارة مدنية وسيعاد تأهيلها بقيادة السلطة الفلسطينية.

نقلت وسائل إعلام متفرقة ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من إقراره مجددًا من أن المرحلة الحالية للحرب يمكن أن تمتد أسابيع والعمليات العسكرية قد تمتد أشهر في غزة المحاصرة إسرائيليا والتي تتعرض لحرب إبادة جماعية.

ذكر جالانت: المرحلة المقبلة للحرب ستكون أقل حدة وتتطلب من القوات الإسرائيلية الحفاظ على حرية عملياتها.

وسقط وفق الإحصاء الإسرائيلي المعلن عنه فقط 105 قتلى في معارك غزة والعدد مرشح للزيادة كل يوم.