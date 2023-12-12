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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تقصف تجمعات عسكرية لجنود الاحتلال بقذائف الهاون

ارشيفي
ارشيفي


أعلنت سرايا القدس قصفها التحشدات العسكرية وجنود العدو بقذائف الهاون في مكان التمركز بجباليا وكذا استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة (RPG).

ولبنانيا؛ فقد كثف  حزب الله من إطلاق الصواريخ المضادة للدروع علي موقع  العدو الإسرائيلي حيث أصبح إطلاق النيران أكثر دقة وخطورة

كما استهداف حزب الله أمس أهدافاً مدنية في المطلة يأتي من خلال محافظته على المعادلة التي يتحدث عنها: مدني مقابل مدني في المطلة.

وتشير التقديرات إلى أنه تم إطلاق ما بين ثلاثة إلى خمسة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان يوم أمس نحو المستوطنة.

وبحسب التقديرات، فقد تضرر نحو 15 منزلاً، منها منزل دُمّر بالكامل.
 

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