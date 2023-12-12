حسام زكي: الجامعة العربية تتابع اللجان الانتخابية ..وإقبال المصريين متوقع

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الأمور في العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وأن الجميع يقوم بالواجب الوطني.

وأضاف خلال لقاء على قناة إم بي سي مصر، أن اللجان الانتخابية منظمة، وأن عملية التصويت لا تأخذ وقتا، وأن الجميع يجب أن يشارك في الانتخابات.

ولفت إلي أن الإقبال على الانتخابية متوقع، وأن المصريين في جميع المواقف يخرجون من أجل مصر، وأن المصري يحرص على استقرار مصر.

وقدم الشكر لـ كل الجهات، القائمة على العملية الانتخابية، وأن جامعة الدول العربية تتابع الانتخابات، وهناك فرق متواجدة في القاهرة والاسكندرية وجميع المحافظات.

وأشار إلي أنه سيكون هناك تقرير لـ رئيس البعثة المسؤولة عن متابعة الانتخابات الرئاسية، بعد انتهاء عمليات التصويت والفرز.

