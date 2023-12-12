مراحل إلزامية فى التطبيق.. 17 ورشة عمل لتأهيل ممولي ضريبة الأجور والمرتبات

أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

ولفت إلى أنه من أهم مشروعات التطوير البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية ( البورتال ) ، ومركز الاتصالات المتكامل ، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالاضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني ، ومنظومة رد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة ( برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك ) والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة ، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية وأخيرًا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات .

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد استكمالا للتطوير الذي تشهده المصلحة، ويتم تطبيقها على المجتمع الضريبي بشكل تدريجي من خلال مراحل إلزامية، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة (الفرعية الآولى) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023.

وقال إن المصلحة قامت في هذا الصدد بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم، مؤكدًا على استمرار المصلحة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة.

وأكد أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، والمساهمة في تخفيف الأعباء الادارية والحاجة الي الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة.

ولفت إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022 علي عدد محدد من الشركات ، وجاري تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام .

جاءت تلك التصريحات خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية بعنوان " منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها " وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تُعقد للتعريف والتوعية بالمنظومة.

وحاضر في الندوة أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وهيثم فؤاد مدير فحص ضريبة الأجور والمرتبات بمركز كبار الممولين ثان ، وعبد الرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث الضريبية ، وذلك بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية ، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، وأميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، ومشرفى الندوة أحمد ماجد ، دينا عبد الله ، ومن جانب الشركة القابضة الكويتية حضر كل من رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة ، ورئيس قطاع الضرائب بالشركة القابضة ، ورئيس قطاع التمويل للمجموعة، و رئيس قطاع الشؤون البشرية والإدارية للمجموعة، وعدد من أعضاء الشركة .

وأوضح " أيمن سعد " خلال الندوة أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالإنضمام إلى المنظومة من خلال عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم وذلك لشرح كيفية الدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات ، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الايميلات والرسائل النصية بالاضافة الي كافة وسائل الاعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم علي ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها ، وانه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 والرد عليها او تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها، مشيرًا إلى رابط دليك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.