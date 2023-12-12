علي السيد: الحضور المصري بالانتخابات الرئاسية كان مؤثرا وبشكل كبير

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن المصري شعب فريد من نوعه، موضحًا أن المصري لديه تكوين مرتبط بالمناخ، والجغرافيا، والمشاركة بالانتخابات الرئاسية مميزة.

وأضاف الكاتب الصحفي علي السيد، خلال لقاء على قناة النهار، أن لدينا معارك كثير في الفترة المقبلة أهمها الظروف الاقتصادية، وما يجب أن نفعله من أجل التوسع في الزراعة، والصناعة.

وأشار إلي أن الانتخابات الرئاسية بمصر تسير بشكل مميز، ولا توجد شكاوى من أي مؤسسة متابعة، وأن الحضور الجماهيري يلغي أشياء كثيرة، وأن الجمهور والشارع فرض رأيه.

ولفت إلي أن، الحضور المصري كان مؤثر وبشكل كبير، وان المشاركة الكبيرة يؤكد أن العملية الانتخابية سليمة، ونزيهة، أن الحضور الكبير من المواطنين يتابع من العالم.