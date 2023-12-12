العاملون بشركة خدمات البترول البحرية يشاركون في الانتخابات الرئاسية

شاركت شركة خدمات البترول البحرية PMS، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، برئاسة المهندس عمرو بدوي وجميع العاملين بها ، في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، والتي تقام في الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري .

وحرصت الشركة على تسهيل كافة الإجراءات لتوجه العاملين من مواقع العمل والمقرات الإدارية والوحدات البحرية للمقرات الإنتخابية للإدلاء بالأصوات والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الهام.



وتأتي مشاركة شركة خدمات البترول البحرية في هذا الإستحقاق الدستوري الديمقراطي ، إنطلاقا من الواجب الوطني والاحساس بالمسئولية تجاه بلدنا الغالي مصر .



كما تأتي تلبية لتطلعات الشعب المصري في إستكمال الخطوات التي اتخذت لبناء الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة المستدامة التي تحققت في جميع قطاعات الدولة .