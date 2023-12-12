العاملون بشركة مودرن جاس يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة

يواصل العاملون بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم ، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى على التوالي للانتخابات الرئاسية 2024 دعماً للاستقرار واستمراراً لمسيرة البناء والتنمية.

وشدد المهندس محمد قنديل، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، على توفير كافة التسهيلات اللازمة للتيسير على العاملين للتوجه لصناديق الاقتراع، مؤكدا على أهمية المشاركة السياسية كخطوة مهمة في طريق التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتوافد منذ اليوم الأول العاملون بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" ، أمام مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ظل جو من المشاركة والوطنية.

وعبر جميع العاملين بالشركة عن سعادتهم بالمشهد الانتخابي واصطفافهم للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين ، بأن المشاركة فى الانتخابات "واجب وطني وحق دستوري لكل مصري".