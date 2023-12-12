أعراضه صادمة .. مرض يهدد سكان هذه الدولة

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لسعات البعوض المصابة، وعلى الرغم من أن البعوضة المعتادة التي تنقل الضنك هي البعوضة Aedes aegypti، إلا أنه تم تسجيل حالات من حمى الضنك في المملكة المتحدة بسبب لسعات بعوضة النمر الآسيوي (Aedes albopictus) قادمة من مناطق مصابة.

وفقا لما نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية، عن رسم تقرير صادر عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن الوفيات ترتفع المرتبطة بالحرارة والبرد وتغزو أنواع جديدة من البعوض شواطئ بريطانيا حاملة فيروسات قاتلة.

كما تم رصد حالات نادرة من حمى الضنك في المملكة المتحدة نتيجة للسفر إلى مناطق مصابة وإصابة الأشخاص هناك، وليس بسبب انتشار البعوض المصابة داخل المملكة المتحدة بشكل واسع.

بعوضة النمر الآسيوي هي نوع من البعوض يتميز بقدرته على نقل الأمراض المعدية بين البشر. تعتبر هذه البعوضة واحدة من الأنواع المسؤولة عن نقل حمى الضنك في البلدان التي تعاني من انتشار المرض.

من جانبه ، قال الدكتور جوليون ميدلوك، رئيس قسم علم الحشرات الطبية في UKHSA، إن دولًا أوروبية أخرى شهدت بالفعل وصول هذا البعوض عبر البضائع المستوردة، بحسب ما نشرة التقرير .

مع ذلك، فإن السيطرة على البعوض والوقاية من لسعاتها القادمة من المناطق المصابة لا تزال أمرًا هامًا للحد من انتشار حمى الضنك وغيرها من الأمراض المنقولة بالبعوض، في المملكة المتحدة، تُنفذ إجراءات للتحكم في البعوض مثل تدمير بيئتها المفضلة وتطبيق مبيدات حشرية للحد من وجودها وتكاثرها.

إجراءات الوقاية الشخصية لتجنب لسعات البعوض

بشكل عام، يُنصح باتباع إجراءات الوقاية الشخصية لتجنب لسعات البعوض، وتشمل:

استخدام مبيدات البعوض المناسبة على الجسم والملابس.

ارتداء الملابس التي تغطي الجسم بشكل جيد، مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة والجوارب.

استخدام شاشات النوافذ والأبواب لمنع دخول البعوض إلى المنزل.

تفريغ وتنظيف البرك والمستنقعات المائية في الأماكن القريبة من المنازل لمنع تكاثر البعوض.

تجنب التواجد في المناطق الرطبة والمستنقعات المائية في ساعات الذروة عندما تكون البعوض نشطة بشكل أكبر.

يجب الإشارة إلى أن حمى الضنك ليست مشكلة شائعة في المملكة المتحدة، والتركيز الرئيسي يكون على الوقاية والتحكم في البعوض لتقليل احتمالية انتقال العدوى في حال وجود حالات نادرة.