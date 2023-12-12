الوطنية للانتخابات: العمل منتظم في لجان المنصورة ولا توجد أي مشكلات

أكد المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس لجنة قسم أول المنصورة، أن اللجنة الأولى قسم أول المنصورة تضم 45 لجنة فرعية، والعمل منتظم في جميع اللجان الانتخابية.

وأضاف العشري، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، أنّ إقبال الناخبين على التصويت كبير للغاية، ولا يوجد أي مشكلات داخل أي لجنة انتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.