الهيئة الوطنية تشكر المصريين على مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة، شهدت إقبالا ملحوظا، حيث تجري الأمور على قدم وساق.



وأضاف بندراي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ استقبال الناخبين مستمر حتى نهاية اليوم في الساعة التاسعة مساء، لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، موجّها الشكر للمواطنين على مشاركتهم الكبيرة في الانتخابات الرئاسية.

ودعا مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين ممن لم يشاركوا في عملية التصويت إلى النزول والتصويت.



وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدأت من الأحد و تنتهي اليوم الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.