عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غرفة عمليات التنسيقية: استمرار الإقبال الكثيف في المحافظات ولا مخالفات مؤثرة

صدى البلد

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في متابعة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثالث والأخير، من خلال فريق متابعة يصل لحوالي 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، حيث يتم رصد العملية الانتخابية لحظة بلحظة منذ فتح باب اللجان الانتخابية وحتى إغلاقها على مدار أيام الانتخاب.

ورصد متابعو التنسيقية انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثالث، وفتح معظم لجان الاقتراع في موعدها في التاسعة صباحًا، باستثناء عدد قليل من اللجان التي بدأ فيها التصويت متأخرًا بعض الوقت، حيث تم فتح عدد 8029 لجنة في 27 محافظة، وبلغت نقاط الرصد عدد  15011 عملية رصد.

ورصد المتابعون استمرار احتشاد المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر وبدء عملية التصويت، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أية مخالفات حتى الآن.

وتم رصد  مشاركة كبيرة من الشباب في اليوم الثالث على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بجانب أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات، وحرص ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، كما تلاحظ وجود ازدحام شديد في لجان الوافدين بمختلف المحافظات.

ورصد متابعون التنسيقية توافد الناخبين بكثافة في بعض المحافظات الساحلية رغم سقوط  أمطار وسيول ومنها محافظة مطروح.

ورصد متابعو غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، استمرار احتفالات المواطنين وسعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الاحتشاد أمام اللجان في كثير من المحافظات، واستمرار اصطحاب الأسر للأطفال أثناء التصويت ورفع علم مصر خلال توجههم للجان الاقتراع واستمرار تقدم محافظة القاهرة في نسبة الإقبال أمام اللجان وكذلك محافظات سوهاج وبني سويف والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية، كما تلاحظ استمرار التصويت بشكل متوسط في محافظات أسيوط والسويس والإسماعيلية حتى الآن.

وتجري عملية الانتخاب على ٣ أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في ١١ ألف و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:
-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسي يتابعون الانتخابات
-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابع
- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ ألف و٣٤٠ متابع
- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابع
- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفي وإعلامي

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع مروان حمدي

ترشيحاتنا

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بحي طرة ..صور

طوابير أمام لجان انتخابات الرئاسة بمركز أبوالنمرس لليوم الثالث.. صور

5 أسباب.. تعرف على سر الإقبال غير المسبوق في الانتخابات الرئاسية| تفاصيل

مسيرة حاشدة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية بأسوان.. فيديو وصور

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ