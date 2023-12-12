المرأة البدوية تتصدر المشهد لليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

عرضت قناة تن، مقطع فيديو لـ توافد المواطنين على الانتخابات الرئاسية بمحافظة جنوب سيناء.

وظهر في الفيديو إقبال كبير من المواطنين على التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وأن المرأة البدوية لازالت تتصدر المشهد بمحافظة جنوب سيناء.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس.

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة.

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.