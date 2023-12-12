فرق طبية باللجان الانتخابية بالبحيرة للكشف الطبي على الناخبين

عرضت قناة تن، مقطع فيديو لـ المجهود الكبير الذي يتم من قبل الأطباء أمام اللجان الانتخابية، وجميع المشرفين على الانتخابات الرئاسية.

وظهر في التقرير قيام فرق طبية باللجان الانتخابية بالبحيرة تقوم بالكشف الطبي على الناخبين.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس.

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة.

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.