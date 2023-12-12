طلاب الجامعة المصرية اليابانية يحصدون 5 ميداليات فى بطولة سباحة الزعانف

أعلن الدكتور حاتم محمود مشرف الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصول طلاب الجامعة على 5 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية فى بطولة سباحة الزعانف للجامعات.



وأوضح أن الطالبة جودي شريف بالفرقة الثانية بكلية إدارة الأعمال حصدت المركز الأول سباق 50 مترا تحت الماء ومركز الثاني سباق 100متر زعانف مونو، كما حصل الطالب مصطفى نبيل بالفرقة الأولى بكلية حاسبات على مركز ثالث بسباق 400 مترا زعانف مونو.



كما حصل كل من جودي شريف الماس، وملك محمد فاروق، ومصطفي نبيل السيد، وعبدالرحمن محمد محمود على المركز الأول تتابع مكس 4 * 50 متر مونو .



وهنأ رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عمرو عدلي، الطلاب والطالبات الفائزين بالميداليات فى بطولة سباحة الزعانف للجامعات، وأكد أن دعم الأنشطة الطلابية يحظى باهتمام إدارة الجامعة التي تحرص على توفير كل الإمكانيات لدعم ورعاية لطلاب الموهوبين رياضيا وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات الرياضية، مشيراً إلى أن الجامعة تقدم منحا دراسية للتفوق العلمي والرياضي.