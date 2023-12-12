المقاومة الفلسطينية تمطر سديروت ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية، بأنه يتم إطلاق الصواريخ على بلدة سديروت الجنوبية والمستوطنات المحيطة بغزة.

وقبل قليل، تم إطلاق الصواريخ من غزة على المستوطنات في جنوب إسرائيل وغلاف القطاع.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان والمجتمعات المحيطة بها وكذلك في كرميا وزيكيم ومفالسيم ونتف هاسارا وياد موردخاي بالقرب من غزة.



كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن صفارات الإنذار تدوي الآن في عرب العرامشة، حانيتا، ايلون، يعرا، ادميت، و جورين بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات.

وتعرضت منطقة المالكية في الجليل الأعلي إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

ودوى صوت إنذار تسلل بطائرة بدون طيار في الجليل الغربي.

ويحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي في السبب.