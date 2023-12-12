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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات الرئاسية 2024 بمسيرات حاشدة

طلاب جامعة 6 أكتوبر
طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات

حرص طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية على تنظيم مسيرات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ثالث أيام الانتخابات.

وخرج في المسيرات الانتخابية مع طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية؛ الدكتور محمد بلال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد مصطفى، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور هشام زكريا، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، ومنتسبو الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، والهيئة المعاونة و الإداريين والطلاب، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا.

جدير بالذكر أن جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية نظمت سلسة من الندوات وحملات التوعية لمنسوبي الجامعة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد واجبًا وطنيًا، وانعكس ذلك على المشاركة الفعالة لجميع منتسبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى من انطلاق وبدء العملية الانتخابية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب جميع الإجراءات، أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية. 

طريقة الانتخاب الصحيحة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن أن يبدي رأيه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية يشاركون في الانتخابات
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