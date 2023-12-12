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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يشيد بحجم استجابة المواطنين خلال أيام الانتخابات الثلاثة| شاهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالملحمة الوطنية التي رسمها أبناء المحافظة والإستجابة الكبيرة منهم والمعبرة عن رغبتهم فى المشاركة بالعرس الديمقراطي وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع خلال اليومين الأول والثاني من العملية الانتخابية.


جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية علي عدد ٩ مقار إنتخابية بأحياء المنيرة الغربية وامبابة والوراق وأوسيم للوقوف علي انتظام العملية الانتخابية وعدم وجود اي معوقات.


شملت جوله المحافظ تفقد اللجان الانتخابية بمقار مدرسة عثمان بن عفان وخالد بن الوليد وحافظ إبراهيم وعبد الله بن رواحه  والوراق الثانوية وفوزي مدبولي ودولسي الثانوية والبراجيل الابتدائية وباحثة البادية ونجيب محفوظ.


وتابع محافظ الجيزة الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الأجهزة لتيسيير تحركات الناخبين بمحيط اللجان لتمكينهم من الإدالاء بأصواتهم في سهولة ويسر، فضلاً عن التأكد من توفير أماكن انتظار الناخبين، وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية تسير في أجواء احتفالية وتشهد اللجان اقبالاً كبيراً من المواطنين . 


وتفقد المحافظ القافلة الطبية الكائنة بجوار مجمع المقار الانتخابية بإمبابة والتي ضمت عيادات للباطنة والاسنان والرمد والأنف والأذن والعظام والتي تقدم خدماتها للسادة المواطنين بالمجان وللتعامل مع اي احداث مرضية طارئة. 


كما إطمأن راشد خلال حديثه مع الناخبين أمام اللجان الإنتخابية على مستوى الخدمات المقدمة للتيسير عليهم موجهاً بإستمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة محيط اللجان لحين إنتهاء أخر مواطن من الإدلاء بصوته وإنتهاء فعاليات الإنتخابات بنطاق لجان محافظة الجيزة.


وأكد المحافظ، انه لم يتم رصد أية مخالفات للعملية الانتخابية، بمختلف اللجان على مستوى المحافظة، مما يؤكد على الوعي السياسي لدى المواطنين، لافتا الى ان متابعة العملية الانتخابية تسير جنبا إلى جنب مع متابعة توافر السلع الغذائية، والرقابة على الأسعار والاسواق، بجانب المرور الدوري لمنع كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع البناء داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص وإستقرار أعمال النظافة ورفع المخلفات وغيرها من الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.
وناشد محافظ الجيزة المواطنين استمرار الصورة الرائعة خلال اليوم الثالث من التصويت، لإستكمال هذا المشهد المهيب الذي يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة.
رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واط محمد نور السكرتير المساعد وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ورؤساء أحياء ومراكز ومدن المنيرة الغربية وامبابة والوراق وأوسيم.

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