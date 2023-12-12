الخارجية: تطبيق نظام جديد على كافة المسافرين إلى ماليزيا

أعلنت وزارة الخارجية، أنه ورد إليها تعديلات من إدارة الهجرة الماليزية تفيد بتطبيق نظام جديد على كافة الأجانب المسافرين إلى ماليزيا يستوجب ضرورة التسجيل المسبق على منصة بطاقة الوصول الرقمية الماليزية "MDAC" قبل الوصول من خلال الرابط التالى (https://imigresen-online.imi.gov.my/mdac/main).

وأفادت الوزارة، في بيانها اليوم الثلاثاء، بأن ذلك التعديل يأتي اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢٤، علما بأنه يتم استثناء هذا الإجراء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، وحاملي الإقامة الماليزية الدائمة وطويلة الأجل.

وتهيب وزارة الخارجية، بجميع المواطنين المسافرين إلى ماليزيا، بالتسجيل المسبق على المنصة المذكورة قبل الوصول، وذلك اتباعا للتعليمات التى استحدثتها السلطات الماليزية ذات الصلة ولتسهيل إجراءات الوصول لكافة المسافرين.